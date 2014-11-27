Неправильно припаркованные иномарки нардепов собрали затор под Радой (фото)

13:46, 27 ноября 2014
Политика
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Улица Грушевского в Киеве стоит в пробке из-за дорогих машин народных депутатов, которые припаркованы с нарушениями правил.

facebook/nataliya.barsuk

Во время открытия первого заседания Верховной Рады VIII созыва улица Грушевского в центре Киева "остановилась" из-за неправильно припаркованных дорогих машин нардепов под Радой.

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Об этом киевляне пишут в соцсетях и выкладывают фотографи иномарок.

"Проезжая мимо ВР... Грусть-тоска. Пробки из-за припаркованных авто "народных избранников"", - пишут жители Киева.

публикацияNataliya Barsuk.
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