Amnesty International требует от РФ освободить Сенцова

Правозащитники поддерживают украинского режиссера в его борьбе за освобождение украинских политзаключенных в РФ.

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Салил Шетти требует от России освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сенцов 25 дней голодает в знак протеста против задержания украинских политических заключенных. Он сам отбывает 20 лет после несправедливого и политически мотивированного судебного разбирательства. Мы поддерживаем его и требуем его освобождения», - заявил правозащитник.

Как сообщал УНИАН, 6 июня на пресс-конференции в Киеве адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, заявила о том, что украинец готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления.

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Она также рассказала, что после трех недель бессрочной голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных Кремля Сенцов находится на грани и его состояние стремительно ухудшается.

Сенцова задержали в Крыму сотрудники ФСБ РФ весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.