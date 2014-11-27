Первое заседание новой Рады: теплые объятия и камуфляж (фоторепортаж)
12:39, 27 ноября 2014Политика
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Ряды "бывалых" парламентариев разбавили новые лица.
REUTERS
Сегодня в 10.00 началось торжественное открытие новоизбранной Верховной Рады.
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После присяги народные депутаты должны определиться с председателем парламента.
Также президент Петр Порошенко должен внести на рассмотрение парламента кандидатуру нового премьер-министра. Прогнозируют, что им снова должен стать Арсений Яценюк.
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