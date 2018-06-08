"Май был самым кровавым месяцем": в США призвали Россию вывести войска с Донбасса

По данным Госдепа, "май был самым кровавым месяцем" в этом году - еще 91 военный был ранен.

По данным Госдепа, за месяц на востоке Украины погибли 10 военных, еще почти сотня были ранены.

Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter. "Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищали свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненых. Соединенные Штаты призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", - написала она.

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Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 8 июня, зафиксировано 37 нарушений прекращения огня боевиками, четверо военных были ранены.