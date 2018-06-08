"Май был самым кровавым месяцем": в США призвали Россию вывести войска с Донбасса
08:32, 08 июня 2018Политика
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По данным Госдепа, "май был самым кровавым месяцем" в этом году - еще 91 военный был ранен.
Иллюстрация / REUTERS
По данным Госдепа, за месяц на востоке Украины погибли 10 военных, еще почти сотня были ранены.
Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter. "Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищали свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненых. Соединенные Штаты призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", - написала она.
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Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 8 июня, зафиксировано 37 нарушений прекращения огня боевиками, четверо военных были ранены.
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