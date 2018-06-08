"Май был самым кровавым месяцем": в США призвали Россию вывести войска с Донбасса

08:32, 08 июня 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter. "Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищали свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненых. Соединенные Штаты призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", - написала она.

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Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 8 июня, зафиксировано 37 нарушений прекращения огня боевиками, четверо военных были ранены.

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Теги: #США#Донбасс#война