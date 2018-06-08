Обострение на Донбассе: 37 вражеских обстрелов, четверо военных ранены

На Горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево. Имеет признаки обострения ситуация на Мариупольском направлении.

За прошедшие сутки, 8 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, интенсивность боевых действий, которые продолжались по всей линии соприкосновения, увеличилась.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook. "Российско-оккупационные войска 10 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82мм и 2 раза артиллерию калибра 122мм. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 37 нарушений прекращения огня противником. На Луганском направлении наиболее активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где на протяжении суток противник четыре раза использовал минометы и танк", - говорится в сообщении.

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На Горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево. На Донецком направлении – в районе населенного пункта Каменка. Имеет признаки обострения ситуация на Мариупольском направлении - в районах поселков Водяное и Лебединское, где, в целом в течение суток боевики выпустили по меньшей мере 85 мин и снарядов.

"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции. За прошедшие сутки во время боев ранения получили четверо наших воинов, их безотлагательно эвакуировали в больницу", - добавили в ведомстве.

По данным разведки, противнику нанесены потери: один оккупант уничтожен и двое ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном населенном пункте Голубовское Луганской области оккупанты подорвали взрывное устройство в жилом квартале, есть пострадавшие среди местных жителей.