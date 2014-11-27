18% россиян заявили, что РФ несет ответственность за кровопролитие на Донбассе

Каждый десятый россиянин (10%) чувствует личную ответственность за кровопролитие, гибель людей на востоке Украины, 83% такой ответственности не чувствуют. Об этом свидетельствуют данные ноябрьского опроса "Левада-Центра".

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При этом 18% опрошенных заявили, что Россия несет ответственность за кровопролитие, гибель людей на востоке Украины, 73% считают, что Россия ответственности не несет, передает ZN.ua.

Четверть респондентов 25% уверены, что российские войска находятся сейчас в Украине, не согласны с этим 53%.

Каждый пятый (18%) считает, что Украина ведет в Донбассе войну с Россией, еще 14% - "с сепаратистами, которые хотят отделить от Украины часть страны", 58% уверены, что война ведется "с народом Донбасса".

Опрос проведен 14 – 17 ноября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.