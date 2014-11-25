58% россиян не хотят ввода войск в Украину - опрос

Таковы результаты опроса, проведенного 14 - 17 ноября 2014 года Левадой-Центр.

Так, 27% точно считают легитимными выборы на Донбассе, проведенные 2 ноября, 36% считают их "скорее всего" легитимными. 11% считают скорее всего нелегитимными, 6% точно нелегитимными, а 20% опрошенных затрудняются с ответом, передает Украинская правда.

По сравнению с маем, количество россиян, которые считают, что псевдореспублики надо признавать, несколько уменьшилась.

Читайте такжеБолее половины жителей оккупированных районов Донбасса не могут купить лекарства - опрос

Такими, что точно надо признавать и скорее всего надо признавать, считают 65% опрошенных, по сравнению с 72% в мае. Скорее всего не надо признавать и точно не надо признавать считают 12% россиян, тогда как в мае их было 11%.

Увеличилось количество людей, которые затрудняются с ответом - с 17% в мае до 23% в ноябре.

Подавляющее большинство россиян считают, что Россия не должна вводить свои войска в случае возобновления военных действий, однако это количество уменьшилось по сравнению с сентябрем.

За ввод войск высказались 6% по сравнению с 5% в мае, скорее всего поддерживают ввод войск - 17% (в сентябре-16%).

Против ввода войск высказались 58% по сравнению с 63% в сентябре. Так скорее всего не поддержат - 32% опрошенных, 26% высказались радикально против. Затруднились с ответом 20% респондентов.

36% россиян считают, что Украина сама должна урегулировать конфликт с восточными областями, также 36% считают, что в процессе урегулирования конфликта должна участвовать Россия. 16% считают, что Россия должна помочь в Донецкой Луганской областям добиться независимости, 12% затрудняются с ответом.

В опросе принимали участие 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны.

Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4% .

Как известно, Россия ведет активную и агрессивную антиукраинскую пропаганду еще с лета прошлого года.