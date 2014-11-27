В Днепропетровском крыле БПП за считанные часы до первого заседания Рады назрел бунт

Они возмущены тем, что произошло с Борисом Филатовым, которого не пустили на заседание фракции БП и тем, что Порошенко привел во Фракцию неоднозначных людей, сообщает Новое время.

"Я возмущен тем, что произошло с Филатовым - я считаю, что это недопустимо, также как и принимать в состав фракции людей, таких как Нестеренко, которые были в команде Вилкула и напрямую связаны с Оппозиционным блоком. Сегодня это готовые законсервированные тушки, которые завтра по команде Вилкула и Ахметова или других латентных сепаратистов выпрыгнут из БПП", - сообщил Андрей Денисенко, депутат от БПП по 26 избирательному округу, Днепропетровск.

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Группа мажоритарщиков от БПП, представителей Днепропетровской области грозится массовым выходом из фракции и дает Порошенко время подумать до завтра, до начала заседания новоизбранной ВР

"Мы пока не выходим из блока, мы хотим дать президенту время подумать до завтра до начала заседания новоизбранной ВР, с кем ему по пути - с Ахметовской сворой или с людьми, которые вместе с тем же Порошенко были на Майдане и делали революцию", - сказал Денисенко, выступая от лица недовольных депутатов.

Ранее под Генпрокуратурой Борис Филатов заявил о своем выходе из фракции БПП.