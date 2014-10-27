Филатов обвинил киевские власти в сливе Днепропетровщины Оппозиционному блоку

Киевская власть продолжает "сливать" Днепропетровский регион так называемым "оппозиционерам".

Об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов на своей странице в Facebook.

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"В Кривом Роге, Новомосковске, Павлограде продолжают задерживать подсчет голосов. Установлены многочисленные факты: подкупа избирателей,фальсификаций, фотографирования бюллютеней на мобильные телефоны", - пишет он.

Филатов заявляет, что на данные правонарушения прокуратура никак не реагирует, а прокурор Федык просто не отвечает на телефонные звонки.

"На все наши сигналы в АП нам отвечают: "Не надо драматизировать ситуацию"", - отметил он.

Заместитель председателя сообщил, что перед выборами был "слив" конфиденциальной информации из Пенсионного Фонда. Бывший вице-премьер-министр Александр Вилкул со своей подписью адресно разослал малоимущим письмо с "обещанием" поднять пенсии.

"Мы смогли провести по мажоритарке Яроша, его зама Денисенко. Я победил с разгромным счетом. И тут же по нашим районам лидирует ОБ (партия "Оппозиционный блок" - прим. УНИАН)! Скажите, как такое может быть?" - пишет политик.

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Филатов также подчеркнул, что Администрация Президента за несколько месяцев не назначила ни одного главу РГА.

"Нам несколько месяцев не дают возможность навести порядок в приграничных районах Донбасса, режут все кадровые назначения. Во время избирательной компании БПП делал нам все вопреки", - говорит он.

Борис Филатов напомнил, что за избиение демонстрантов 26 января в Днепропетровске также никто не был наказан.