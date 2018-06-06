Пустились во все тяжкие: нардепы побили собственный рекорд кнопкодавства (фото, видео)

Депутаты Верховной Рады побили предыдущий рекорд по количеству зафиксированных за месяц кнопкодавств.

По меньшей мере 55 нардепов кнопкодавили 231 раз во время голосований Верховной Рады в апреле и мае 2018 года.

Такое количество нарушений зафиксировало общественное движение "ЧЕСНО". Тем самым депутаты побили рекорд, установленный в прошлом году в ноябре.

Чаще всего ловили на кнопкодавстве представителей “Народного фронта” (81 факт) и “Блока Петра Порошенко” (64 факта). В частности, по меньшей мере 21 раз кнопкодавил Андрей Шинькович, 19 раз – Хвича Мепаришвили, 17 раз – Андрей Иванчук и 15 раз – Антон Яценко.

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Яценко из группы “Видродження” и Шинькович из “Блока Петра Порошенко” являются лидерами неличного голосования в Верховной Раде 8-го созыва: по состоянию на конец мая, по данным мониторинга, на их счету было по меньшей мере 67 и 40 кнопкодавств соответственно.

Таким образом, в эти месяцы депутаты Верховной Рады превысили предыдущий рекорд по количеству зафиксированных за месяц кнопкодавств (72): в апреле они кнопкодавили меньшей мере 98 раз, а уже в мае – минимум 133 раза. Количество депутатов-кнопкодавов в ВРУ 8-го созыва составляет 132, то есть более 30% от общего количества народных избранников.

Напомним, ст. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций к депутатам за нарушение этой нормы.