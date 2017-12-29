Ирина Луценко рассказала, зачем кнопкодавила, и призвала наказывать кнопкодавов

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко утверждает, что заставить депутатов мобилизоваться и голосовать во время заседаний смогут штрафные санкции: отлучение от голосования и предоставление фракции возможности отзыва таких депутатов. Об этом она заявила в телеэфире, передает 112.ua.

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"Не хотят ли депутаты голосовать. Мы [коалиция] голосуем. Нас не поддерживают другие представители. 226 голосов есть. Но эти голоса не всегда присутствуют в зале. Чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания. Например, отлучить от голосования, иметь возможность фракции, партии, отозвать этих депутатов. Такой законопроект тоже не проголосован в Раде", - сказала Луценко.

На вопрос о том, кнопкодавила ли Ирина Луценко, она ответила отрицательно. Однако ведущий отметил, что есть видео, которое это подтверждает.

"Это может быть старое видео. Я не кнопкодавила. Это может быть летом, был раз случай, я о нем призналась. Да, это было 5 законов, которых ожидало общество. Тогда это был момент", - прокомментировала Луценко.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря четырех нардепов из группы "Воля народа" поймали на кнопкодавстве во время голосования за изменения в Бюджетный кодекс.

В марте журналисты программы "Схемы" спросили у экс-регионала Антона Яценко, почему он голосовал за шестерых своих коллег. Он ответил: "Потому что погода хорошая!".