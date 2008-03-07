У Луценко сегодня трижды счастливый день

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО будет настаивать, чтобы Кабинет министров внес Президенту Виктору ЮЩЕНКО представление об освобождении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня в интервью журналистам.

Ю.ЛУЦЕНКО выразил уверенность в том, что люди уже давно ждут такого решения.

Министр отметил, что Министерство внутренних дел Украины по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая создала соответствующую следственную комиссию по проверке деятельности киевской власти, выявило ряд «грубых злоупотреблений и передало в прокуратуру материалы, и уголовные дела возбуждены».

Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что речь идет, в частности о распродаже киевской земли. По его словам, «аналогичные действия происходят сейчас и в Харькове». Он подчеркнул, что на следующем заседании Кабинета министров будет заслушан отчет Киевской городской администрации о ее деятельности, «и я лично буду настаивать на решении Кабмина относительно представления Президенту об освобождении от должности председателя Киевской городской государственной администрации господина ЧЕРНОВЕЦКОГО".

Ю.ЛУЦЕНКО также положительно оценил создание в Верховной Раде временных следственных комиссий по расследованию деятельности руководства Киева и Харькова, а также министра внутренних дел.

Он отметил, что в связи с этими решениями (о создании этих трех ВСК) «у меня счастливый день».

Что касается создания ВСК по проверке деятельности харьковской и киевской властей, то, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, «сегодня мы предприняли серьезный шаг для освобождения от «дерибанщиков» двух украинских столиц".

Говоря о деятельности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, министр подчеркнул, что имеет массу доказательств того, что мэр «работает неэффективно, а его команда совершает коррупционные деяния». По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, сегодняшнее решение ВР о создании ВСК поможет «пройти вторую часть пути» по освобождению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности Киевского городского председателя. Он отметил, что Верховная Рада после заключений комиссии сможет принять решение о перевыборах в городе Киеве.