Турчинов назвал цель Путина по Украине

Секретарь СНБО подчеркнул необходимость продления санкций против РФ, пока не будут освобождены Крым и Донбасс.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что все факты свидетельствуют, что президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается прекращать агрессию против Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом шла речь во время встречи Турчинова с президентом Всемирного Конгресса Украинцев (СКУ) Евгением Чолием.

В частности, во время встречи было акцентировано внимание на продолжении военной агрессии РФ на востоке Украины. По словам Турчинова, российско-оккупационные группировки ежедневно осуществляют обстрелы подконтрольных правительству Украины территорий с использованием запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

«Все факты свидетельствуют, что Путин не собирается прекращать агрессию. Его цель - дестабилизировать ситуацию в Украине, истощить нашу страну, сломать способность к сопротивлению, а также усилить свое влияние на Европу, раскалывая единство европейских стран», - сказал секретарь СНБО.

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Кроме того, стороны обсудили разрушительное воздействие строительства «Северного потока-2» на экономику и безопасность Украины, а также на энергетическую безопасность Европы. «Принципиальным вопросом является продление санкций против России до полного освобождения захваченных украинских территорий Донбасса и Крыма», - подчеркнул Турчинов.

Также, по его словам, очень важно доносить информацию о масштабных изменениях, которые происходят в Украине, потому что «это развенчивает информационную пропаганду РФ, которая является элементом гибридной войны и ведется не только против нашего государства, но и против всех цивилизованных стран мира».

«В этом вопросе очень важна помощь диаспоры - доносить правду о российской агрессии, о РФ как государстве-террористе, который понимает только язык силы», - подчеркнул секретарь СНБО.

В свою очередь, Чолий подчеркнул, что диаспора прилагает все усилия в поддержке Украины и противодействии российской пропаганде. Он рассказал, что ВКУ начинает акцию «Красная карточка».

«Красную карточку будут вручать тем западным политикам, которые несмотря на то, что их страны ввели санкции против РФ, решат поехать в Россию на Чемпионат мира по футболу», - сообщил он.