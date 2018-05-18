По словам президента, это абсолютно геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и деловыми интересами, и имеет целью, прежде всего, уничтожение единства Европы, а впоследствии ее подчинение.

Президент Украины Петр Порошенко назвал «Северный поток-2» трагической исторической ошибкой и инвестицией в распад Европы.

Об этом говорится в статье президента Украины «Северный поток-2» кормит монстра», опубликованной в газете Frankfurter allgemeine Zeitung.

«Безотказный способ примирения тигра - это позволить себя сожрать». Эти слова принадлежат Конраду Аденауэру, замечательному визионеру и отцу-основателю нынешней Германии. На протяжении многих лет они выступали предостережением против ошибок, которых следует избегать любой ценой. Ошибок исторического масштаба с немыслимыми последствиями», - подчеркнул президент.

По его словам, одна из таких трагических исторических ошибок на сегодняшний день - это «Северный поток-2». «Абсолютно геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и деловыми интересами, и имеет целью, прежде всего, уничтожение единства Европы, а впоследствии, ее подчинение. Это всегда было идеологией российской энергетической политики. Сегодня нет оснований считать иначе - пока российская агрессия против Украины и Запада не будет фактически остановлена, а Кремль не начнет уважать международный закон и порядок», - заметил президент.

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Порошенко отметил, что каждый день жестоких обстрелов на Донбассе и нарушения прав человека в оккупированном Крыму подтверждает, что этого, к сожалению, еще не происходит.

По убеждению президента Украины, в нынешних обстоятельствах любой панъевропейский проект с Кремлем с масштабом и амбициями «Северного потока-2» будет умиротворением агрессора, а не проявлением силы. «Как только «Северный поток-2» будет наполнен российским газом, протекающим за пределами Восточной Европы и Украины, Кремль не будет воздерживаться от еще более жестокого наступления на наши общие ценности. Даже хуже, это даст России преимущество», - добавил он.

Порошенко считает, что «яркие дивиденды», основанные на пустых обещаниях Кремля, не являются надлежащими советниками для ведения дел с Россией.

«Не питайте никаких иллюзий, Россия будет изображать строительство «Северного потока-2» как приглашение вернуться к ведению дел будто ничего не произошло - долгожданного фактора, который полностью изменит ситуацию для Кремля», - отметил он.

В то же время, по словам президента Украины, многие в Европе и за ее пределами будут оспаривать такое приглашение и рассматривать проект как плохой шаг, который «кормит зверя». «Не верьте в то, что «Газпром» намерен соблюдать соглашения. Его надежность уже значительно скомпрометирована. И последний пример - непризнание «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража в пользу Украины. Трудно быть надежным партнером, когда вы призваны быть энергетическим рычагом Кремля в его геополитических играх», - добавил Порошенко.

Таким образом, по словам президента Украины, «инвестиции в «Северный поток-2» - это инвестиции в распад Европы. Действительно ли Европе так нужен еще один газопровод с Россией? Принимая решение по этому проекту, у Европы есть выбор: выступать в пользу того, кто хочет быть единым с Европой или... построить ненужный трубопровод, соединяющий Европу с теми, кто открыто презирает Европу. Интересно, что бы сделал Аденауэр?», - спрашивает Порошенко.

Как сообщал УНИАН, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

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Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в Москве заявил, что федеральное правительство Германии поддерживает реализацию газопровода «Северный поток - 2» в обход Украины.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии.

17 мая руководитель группы поддержки Украины Генерального директората по делам соседства и переговоров по вопросам расширения ЕС Петер Вагнер сказал в Киеве, что Еврокомиссия пытается обеспечить сохранение долгосрочных интересов Украины по транзиту газа в случае строительства Россией газопровода «Северный поток-2».