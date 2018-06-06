Суд над Януковичем допрашивает свидетеля защиты – экс-военного ВМС Украины

Допрос происходит посредством видеоконференцсвязи с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.

Сегодня Оболонский районный суд Киева во время рассмотрения дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене допрашивает свидетеля защиты Андрея Рапопорта, который в начале 2014 года служил в Военно-морских силах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, допрос свидетеля проводится с помощью видеоконференцсвязи с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

В настоящее время свидетель пока ничего не сообщил об обстоятельствах государственной измены Януковича.

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Он преимущественно рассказывает о ситуации в Крыму в конце февраля 2014 года. В частности, что Крым не поддержал Революцию достоинства, а в Севастополе усилились пророссийские настроения.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля суд по делу Януковича перешел к стадии прений, однако вернулся для допроса ранее заявленных защитой свидетелей.

На 5-8 июня в Оболонском райсуде Киева запланированы допросы свидетелей стороны защиты. Однако вчера адвокаты экс-президента не обеспечили явку в суд ни одного свидетеля и заявили о давлении на суд со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.