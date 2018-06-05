Адвокаты Януковича не обеспечили явку ни одного свидетеля на заседание суда по госизмене

Защитники заявили, что заместитель генерального прокурора Евгений Енин в одном из интервью отметил, что 8 июня суд должен завершить рассмотрение дела, а это давлением на суд со стороны обвинения.

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича не обеспечили явку в суд, который рассматривает дело о госизмене Януковича, ни одного свидетеля.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Оболонского райсуда Киева началось с того, что адвокаты экс-президента заявили, что заместитель генерального прокурора Евгений Енин в одном интервью отметил, что 8 июня суд должен завершить рассмотрение дела, а это является давлением на суд со стороны обвинения.

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В ответ председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что никакого давления на суд нет, а защитники подобными заявлениями "загромождают заседания".

После этого адвокаты Януковича сообщили, что заявление подзащитного, в котором тот просит суд признать незаконным участие в деле некоторое время государственного адвоката Игоря Ляшенко, поскольку он не согласовал свои действия с экс-президентом.

Судья Девятко пять раз переспросил у адвокатов, будут ли сегодня на заседании заслушивать свидетелей.

Адвокат Виталий Сердюк отметил, что военнослужащий Военно-морских сил Украины Андрей Рапопорт, который во время бегства Януковича в Россию проходил службу в Севастополе, не сможет свидетельствовать, потому что заболела его мать, а свидетель экс-сотрудник Управления государственной охраны Сергей Бернадский сам заболел.

Вместе с тем, по словам Сердюка, бывший начальник штаба охраны президента Владимир Павленко сможет свидетельствовать 8 июня, а экс-начальник службы безопасности президента Константин Кобзарь может приехать "в ближайшее время".

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальное судебное производство по делу Януковича.