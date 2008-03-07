На следующей неделе Луценко даст пощечину ”на бис”

На следующей неделе планируется следственный эксперимент относительно инцидента между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Ю.ЛУЦЕНКО сегодня в интервью журналистам.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что на следующей неделе должен состояться следственный эксперимент, "но, к сожалению, там будут лишь манекены или статисты, поэтому ничего интересного там не произойдет».

Министр отметил, что по этому делу был лишь один раз в прокуратуре, где ему выдали постановление о возбуждении уголовного дела, и «с тех пор я там не был».

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

25 января было распространено официальное сообщение прокуратуры Киева, что по факту инцидента, который произошел 18 января 2008 года после окончания работы СНБО Украины, в ходе которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении второго участника этого события по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Соответствующее постановление выдал 24 января заместитель прокурора г. Киева.