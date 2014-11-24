Вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться на референдуме – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте сегодня в Киеве.

"Решение о вступлении или не вступлении Украины в НАТО - это исключительно компетенция украинского народа... Нами наработано, минимум 6 лет напряженной работы, для того, чтобы страна соответствовала критериям как по поводу вступления в Евросоюз, так и критериям НАТО. И только тогда украинский народ на референдуме будет иметь возможность определиться относительно вступления или не вступления", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что "нам нужно перейти от пустых деклараций о необходимости присоединения к НАТО к реальному конкретному шагу процесса реформирования страны".

"95%, если кто читал план действий по вступлению в НАТО, полностью совпадают с программой реформ по Соглашению об ассоциации", - прибавил глава государства.

Грибаускайте также отметила, что Украина должна пройти через глубокий процесс реформ.

"Вам необходимо показывать действия, необходимо делать много домашнего задания внутри страны", - сказала она.

Грибаускайте при этом прибавила, что только украинский народ может решать, в каком направлении двигаться.

"Относительно членства в ЕС у нас состоялся референдум. И только ваш народ может решать, куда и как идти вам, никто вам в этом помешать не может, но на это пойдет больше времени, поскольку вам необходимо быть готовыми", - сказала президент Литвы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет членом НАТО, если выполнит критерии и если этого захочет.

Читайте также: Шансы Украины на вступление в НАТО зависят от ее народа

„Двери остаются открытыми. Мы так решили. Я был на саммите в Бухаресте, когда мы решили, что Украина будет членом (НАТО). Это решение остается в силе, если Украина выполнит критерии для членства и если она этого захочет”, - заявил Столтенберг.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение, что Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в НАТО.

«Относительно вопроса об Альянсе действующим остается то, что я говорил в течение месяцев: я вижу партнерские отношения Украины и НАТО, однако не членство», - заявил Штайнмайер.