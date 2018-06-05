В ОБСЕ обеспокоены из-за опубликованного Генпрокуратурой «списка зрадофилов»

17:11, 05 июня 2018
Политика
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В ОБСЕ не оценили креативности представителя ГПУ / osce.usmission.gov

Представитель ОБСЕ в вопросах свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность публикацией пресс-секретарем генпрокурора Ларисой Сарган так называемого «списка зрадофилов», которые критиковали украинских правоохранителей из-за известия об «убийстве» Аркадия Бабченко.

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Как отмечается в заявлении на сайте ОБСЕ, в список лиц, которых фактически обвинили в предательстве, вошли журналист Мирослава Гонгадзе и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Публикация списка, который включает в себя имена журналистов, обвинения их как предателей, являются неприемлемыми и опасными. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов», – написал Дезир в письме к представителям власти.

«Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и исключить подобные практики, особенно те, которые осуществляются правительственными должностными лицами, с оглядкой на чувствительную и сложную ситуацию в Украине», – говорится в письме.

30 мая, после того, как правоохранители сообщили, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации СБУ, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала в Facebook перечень лиц, которые, по ее словам, «подняли очередную зраду», критикуя государство за известие об убийстве Бабченко. В список вошло множество политиков и журналистов.

Лариса Сарган - Facebook

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченка, который живет в Киеве, осуществив 29 мая спецоперацию по инсценированию его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления.

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Теги: #Генпрокуратура#ОБСЕ#Аркадий Бабченко