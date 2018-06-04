Бабченко готов дать эксклюзивное интервью СМИ за $50 тысяч

По словам журналиста, первыми на предложение откликнулся телеканал «Россия», предложив ему деньги, даже не торгуясь.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, смерть которого ранее была инсценирована в рамках спецоперации СБУ, в данный момент готов давать интервью СМИ только за очень большие деньги.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Коллеги, я все понимаю. Но поверьте - у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва», – указал журналист.

По словам Бабченко, первыми на предложение откликнулся телеканал «Россия», предложив ему деньги, даже не торгуясь.

«Знаете, кто согласился первым? Сразу? Даже не торгуясь? Телеканал "Россия". Так вот, друзья мои, если вы до сих пор так ничего еще и не поняли, скажу вам простыми словами - предложение только для СМИ, а не для бл**cких пропаганд**ов», – высказался журналист.

«А на ваш телеканал я, безусловно, обязательно приеду. Только попозже. И на "Абрамсе". И не для интервью», – заключил он.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления.