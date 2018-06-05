"Зловещий ад": экс-регионал на росТВ оскандалился с заявлением в адрес Украины

"Я осознанно иду на это. Хватит молчать - это раз. Надо говорить правду. Сегодня Украина превращается в зловещий ад. Сегодня Украина нарушает все нормы...", - заявил экс-регионал Журавко.

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко в эфире росТВ заявил, что Украина якобы нарушает все нормы международного права и назвал нашу страну "зловещим адом".

Такое заявление он сделал в эфире пропагандистского ток-шоу "Особая статья", сообщает телеканал "Звезда".

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"Я осознанно иду на это. Хватит молчать - это раз. Надо говорить правду. Сегодня Украина превращается в зловещий ад. Сегодня Украина нарушает все нормы...", - заявил бывший депутат.

Кроме того, Журавко бездоказательно начал обвинять украинскую власть в крушении малайзийского Boeing на Донбассе, заявляя, что отдал приказ якобы лично Порошенко.

Как сообщал УНИАН, украинский журналист на росТВ разозлил зал напоминанием о лжи Путина. Роман Цимбалюк в эфире пропагандистского канала "Россия 1", напомнил, как президент России Владимир Путин врал об аннексии Крыма.