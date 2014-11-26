Силы АТО на Луганщине ведут контрснайперскую борьбу против боевиков

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Враждебная активность наблюдалась на Луганском, Первомайском, Донецком, Дебальцевском направлениях», - говорится в сообщении.

В частности, как отмечает штаб АТО, «в районе населенного пункта Станица Луганская была зафиксирована работа вражеского снайпера. К счастью, потерь среди личного состава наших подразделений нет. Следующий выход снайпера на позиции станет последним. Предприняты меры контрснайперской борьбы».

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Также сообщается, что «залпы артиллерии и минометов сегодня раздавались в окраинах населенных пунктов Попасная, Золотое, Крымское, Авдеевка, Веселое, Новокалиново, Полтавское, Шумы».

Кроме того, отмечается, что ситуация вокруг Мариуполя остается под контролем украинских войск. Обстрелов не было. Предприняты необходимые меры для качественного контроля над передвижением войск противника и охраны основных магистральных дорог.

«Украинские войска продолжают готовиться к выполнению боевых задач в зимний период. Проводится дооборудование полевых лагерей и пунктов дислокации. Продолжаются обслуживание и регламентные работы вооружения и военной техники.

Обеспечение вещевым зимним имуществом проходит в соответствии с нормами и по плану поставок», - сообщает пресс-центр АТО.