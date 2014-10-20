Снайперы АТО будут стрелять из винтовок украинского производства

В зону проведения АТО была доставлена первая партия снайперских винтовок "Форт-301" украинского производства, сообщает ZN.UA со ссылкой на Министерство обороны.

Отмечается, что оружие получил батальон территориальной обороны "Полтавщина".

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"Снайперская винтовка калибра 7,62х51мм является полуавтоматическим оружием, которое предназначено для ведения прицельного огня. Накануне она была испытана в Минобороны. А буквально несколько дней назад винтовка поступила на вооружение военным частям", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

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