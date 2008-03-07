Можно ли повлиять на ЖЭКи (соцопрос)

Украинцы не склонны верить в свои силы в борьбе за качество услуг, предоставляемых ЖЭКами, – таковы результаты соцопроса, проведенного консорциумом «Менеджмент Консалтинг Груп» по заказу журнала «Профиль». 44,8% опрошенных твердо уверены, что они никак не могут влиять на повышение качества работы ЖЭКов. При этом 22,8% респондентов более оптимистичны – они считают, что высказывание пожеланий и жалоб непосредственно начальству ЖЭКа может дать положительный результат. 12,5% опрошенных верят, что на качество работы ЖЭКа могут повлиять обращения в местные органы власти, 8,1% настроены с этой целью обращаться в суд, 7,8% - в общественные организации. 4,2% респондентов уверены, что ЖЭК можно «приструнить», обратившись в СМИ.

Больше всего пессимистов в Одессе: там в своем бессилии перед ЖЭКами уверены 72,2% опрошенных. А вот жители Симферополя и Львова не теряют надежды чаще других: там к руководству ЖЭКов по поводу улучшения предоставляемых услуг готовы обращаться 39,2% и 35,5% респондентов соответственно.