Черновецкий ответит за розданную ночью землю

Верховная Рада Украины приняла постановление «О создании временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования фактов нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и должностными лицами органов местного самоуправления и исполнительной власти в г. Киеве».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное постановление проголосовали 248 из 446 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

За постановление проголосовал 151 народный депутат из фракции БЮТ, 61 – из НУ-НС, 27 – от КПУ, 8 – из фракции Блок Литвина и 1 – от фракции Партии регионов.

Авторы постановления считают, что «интересы киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и отдельных должностных лиц органов местного самоуправления и исполнительной власти в г. Киеве идут вразрез с интересами территориальной общины г. Киева», – сказал на сессии парламента народный депутат Украины Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ).

По его словам, свидетельством этого является «распродажа земли территориальной киевской общины». А.ПОРТНОВ отметил, что 31 октября 2006 года «за одну ночь было распродано 100 земельных участков, на рассмотрение каждого из которых на сессии городского совета отводилось две минуты». Также депутат напомнил, что 1 октября 2007 года за один день было роздано более 400 земельных участков.