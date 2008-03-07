Договоренности о 312 долларах Ющенко называет исключительной ложью

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет ложью сообщения, что он якобы договаривался с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ о цене на газ для Украины в 312 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью украинским журналистам в Душанбе.

Президент отметил, что договоренность с В.ПУТИНЫМ заключалась в том, что единственной ценой на 2008 год будет 179,5 долларов за тысячу кубометров газа, поэтому он назвал «исключительной ложью» заявления о существовании вроде бы других договоренностей о 312 долларов.

«Я это десять раз повторял премьер-министру и обществу», - сказал В.ЮЩЕНКО и выразил мнение, что 179,5 долларов является самой оптимальной ценой, которую удалось отстоять на переговорах. «И эту цену надо беречь», - заявил он.

В.ЮЩЕНКО также напомнил и о других договоренностях, в частности, о том, что стороны признают договоренности, достигнутые по состоянию на 1 января 2008 года, сохраняют статус-кво в этом вопросе, но в то же время создают рабочую группу, которая будет изучать вопрос оптимизации газовых отношений между двумя странами. При этом рабочая группа должна руководствоваться позициями, что цена в 179,5 долларов должна быть сохранена и что новые схемы не должны ухудшить состояние как НАК «Нафтогаз Украины», так и российской стороны.

«Все остальные – начинаем переговорный процесс. Месяц надо – месяц, три месяца – три месяца. Есть какой-то багаж, достойный внимания двух президентов, – через 5 месяцев выносим его на рассмотрение. Нет результата – говорим, что мы провели переговорный процесс, у нас нет результата и мы остаемся на существующих позициях», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как отметил Президент, он и сегодня настаивает, что это должно стать основой для реализации национальных интересов Украины. «Я не буду поддерживать никаких корпоративных интересов, поскольку я хорошо знаю, как “Единые энергетические системы” еще несколько лет назад формировали внутренний рынок, перед этим корпорация «Республика», перед этим “Итера” формировали соответствующие интересы. Я об этом заявил премьер-министру, мне это надоело, я хочу видеть эти отношения прозрачными и ясными», - сказал Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО заявил, что в подобных переговорах необходимо руководствоваться заповедью “Не навреди”. “Поскольку я знаю: всякий раз, когда правительство берется за ту или другую тему, очень часто возникают очередные кризисы. Возникшее в газовых отношениях Украина-Россия, – это вопрос надуманный, это вопрос, возникший на пустом месте, где мы потеряли репутацию, где надо было давать много разъяснений международному сообществу, в том числе и относительно гарантий транзита. Иными словами – это непродуманная политика, и я хотел бы обратить внимание премьер-министра, правительства на более продуманный подход, на организацию такого рода вопросов”, - сказал Президент.

Именно поэтому, по его словам, он и принял беспрецедентное решение рассекретить директивы, которые он давал правительству на переговорный процесс с Российской Федерацией.

«Я был вынужден это сделать только с одною целью: чтобы украинский журналист, украинский гражданин знал истинную позицию Президента, а не искаженную или тенденциозную, как она выкладывается в переписке определенных деловых лиц Украины. Мне обидно за такой характер отношений. Это не моя политика, я хочу от нее отмежеваться», - добавил В.ЮЩЕНКО.