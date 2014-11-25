Трое судей, которые запрещали Майдан, обжаловали свою люстрацию



Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель председателя Временной специальной комиссии по проверки судей судов общей юрисдикции Маркиан Галабала.

Своим выводом комиссия признала вынесение решения о запрете акций протеста – нарушением присяги.

Теперь это решение обжалуют судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин, судьи Киевского апелляционного административного суда Игорь Личевецкий и Владимир Мельничук.

Так, иск Богдана Санина рассматривался судьей Качуром И.А. постановлением суда от 11.11.2014 года дело передано в Хмельницкий окружной админсуд, учитывая то, что суд обязан передать дело на рассмотрение другого суда, если одной из сторон является судья этого суда.

Иск Личевецкого И.О. рассматривался судьей Данилишиным В.М., который 06.11.2014 г. заявил самоотвод из-за того, что истцом является судья, который пересматривает его решение в апелляционном порядке, и передал дело на рассмотрение в Хмельницкий окружной административный суд.

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Иск Мельничука В.П. рассматривался судьей Клочковой Н.В., которая 06.11.2014 г. заявила самоотвод из-за того, что истцом является судья, который пересматривает ее решение в апелляционном порядке, и передала дело на рассмотрение в Хмельницкий окружной админсуд.

"Следует отметить, что выводы Временной специальной комиссия по проверки судей не подлежат обжалованию в судебном порядке", - подчеркнул Галабала.

"По результатам рассмотрения этих исков, в удовлетворении иска должно быть отказано из этих оснований, если суд не принял это решение во время принятия искового заявления к рассмотрению", - добавил он.

Галабала добавил, что комиссия не принимает окончательного решения, а выводы передают или в высшую квалификационную комиссию, или в Высший совет юстиции, уже они принимают решение о привлечении судьи к ответственности.

Он добавил, что пока решение ВСЮ или квалификационной комиссии по поводу этих судей нет.

Как известно, 25 сентября Временная специальная комиссия по проверки судей судов общей юрисдикции пришла к выводу о нарушении присяги в действиях судьи окружного админсуда города Киева Богдана Санина, судей Киевского апелляционного административного суда Игоря Личевецкого и Владимира Мельничука.

Речь идет о запрете мирного собрания с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 года на Майдане независимости, Европейской площади, улицах Банковая, Грушевского, Богомольца по иску КГГА.

Личевецкий уже этой осенью своим решением 30-го сентября позволил ЦИК зарегистрировать кандидатом в депутаты нынешнего депутата от ПР Виктора Пилипишина.