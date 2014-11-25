СМИ: Октябрьский расстрел скорой под Донецком осуществили пьяные боевики "Оплота" (документ)

Напомним, 10 октября текущего года на блокпосту, располагавшемся в районе хутора Широкий, был расстрелян автомобиль «скорой помощи», в результате чего погибли водитель скорой Канцедал Иван Иванович, 1956 г.р. и врач Доценко Ирина Николаевна, 1969 г.р. Позже от полученных ранений скончался и пациент, находившийся в машине.

Как стало известно, в момент происшествия на блокпосту находились боевики "МГБ ДНР", которые подтвердили причастность «Оплота» к убийству медиков. Свои пояснения по этому поводу дал боевик Монгол, сообщает 0629.

Будучи осведомленными о происшествии, МГБ ДНР всячески скрывает данный факт, тем самым способствует обострению криминогенной обстановки и безнаказанным убийствам в ДНР, пишет издание.

Так, по показаниям Монгола, за убийство трех человек террористы отделались трехдневным карцером.

Также издание приводит фотокопию показаний Монгола, которые сходятся с перехваченными МВД переговорами боевиков.