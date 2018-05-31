Украинские военные в 2018 году примут участие в 19 многонациональных учениях

В настоящее время танковый взвод принимает участие в танковых соревнованиях "Сильная Европа - 2018" в Германии.

Около 16 000 военнослужащих в 2018 году примут участие в 19 многонациональных учениях, из которых 6 пройдут на территории Украины и 13 - в других государствах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины Валентин Левчик сообщил на брифинге в Киеве.

«В соответствии с указом президента Украины, планируется, что в 2018 году около 16 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой примут участие в составе подразделений Вооруженных сил Украины в 19 многонациональных учениях: в 6-ти многонациональных учениях на территории Украины, 13-ти многонациональных учениях за пределами Украины, из них в 2-х учениях НАТО», - заявил он.

По словам Левчик, украинские военные уже приняли участие в двух многонациональных учениях: Platinum Eagle - 2018 "в Румынии и Combined Resolve в ФРГ.

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Сейчас продолжаются три учения: многонациональные тактические учения по подготовке подразделений вооруженных сил в рамках JMTG-U (Украина), Flaming Sword - 2018 (Литовская Республика) и танковые соревнования "Сильная Европа - 2018" (ФРГ).

Левчик заметил, что в танковых соревнованиях "Сильная Европа - 2018" участвует танковый взвод в составе 5 танков Т-84 и подразделения обеспечения - всего 34 военнослужащих.

Кроме того, с начала года 28 офицеров Вооруженных силах Украины принимали участие в 7 международных учениях на уровне штабных офицеров-наблюдателей.