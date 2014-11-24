Боевики не уменьшают интенсивность обстрелов позиций сил АТО - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. Интенсивность обстрелов не уменьшилась», - отметил он.

Читайте такжеБоевики категорически отказываются принимать гуманитарную помощь из Украины - СНБО

По его словам, боевики не оставляют попыток расширения подконтрольных им территорий и осуществляют нападения и обстрелы позиций сил АТО на Донецком, Дебальцевском, Луганском, Мариупольском направлениях и в районе Бахмутовской трассы.

Однако Лысенко отметил, что «за минувшие сутки россияне не обстреливали со своей территории украинские позиции».