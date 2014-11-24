Могерини не высказывалась относительно автономии Донбасса
Верховный представитель ЕС Фредерика Могерини в интервью, которое она давно дала австрийской газете, не высказывалась о предоставлении украинской властью автономного статуса Донбассу, но говорила об имплементации Минских договоренностей и реформ в Украине.
Такое разъяснение относительно распространенной многими СМИ информации о том, что Могерини ожидает от Киева предоставление автономного статуса Донбассу, сделали собственному корреспонденту УНИАН в понедельник в Брюсселе в офисе Верховного представителя.
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”Der Kurier” (австрийская газета) сегодня обнародовала сокращенную версию интервью Могерини, которое она дала достаточно давно, еще до того, как стала представителем. Она говорила о необходимости выполнения Минских договоренностей, а также о вызовах, которые стоят перед Украиной, в частности о реформах (включая децентрализацию)”, - пояснил собеседник агентства.
При этом он предположил, что суть сказанного ”была потеряна при переводе”.