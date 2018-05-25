Кремль должен ответить за уничтожение самолета МН17 – глава МИД Британии

Борис Джонсон считает, что крушение МН17 - это "вопиющий пример пренебрежительного отношения Кремля к жизни невинных людей".

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия должна ответить за крушение рейса самолета МН17.

Читайте такжеУ Путина отреагировали на обвинения по катастрофе MH17 над Донбассом

Как передает Reuters, об этом он сказал после обнародования доклада об уничтожении пассажирского самолета над Донбассом в 2014 году, в котором указано, что задействованная ракета принадлежала подразделению российской армии.

«Кремль считает, что он может действовать безнаказанно. Российское правительство должно теперь ответить за свои действия, связанные с крушением MH17», – сказал Джонсон.

«Это вопиющий пример пренебрежительного отношения Кремля к жизни невинных людей», - добавил он.

В авиакатастрофе погибли десять британцев.