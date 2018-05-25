Кремль должен ответить за уничтожение самолета МН17 – глава МИД Британии

17:59, 25 мая 2018
Политика
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Борис Джонсон / REUTERS

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Как передает Reuters, об этом он сказал после обнародования доклада об уничтожении пассажирского самолета над Донбассом в 2014 году, в котором указано, что задействованная ракета принадлежала подразделению российской армии.

«Кремль считает, что он может действовать безнаказанно. Российское правительство должно теперь ответить за свои действия, связанные с крушением MH17», – сказал Джонсон.

«Это вопиющий пример пренебрежительного отношения Кремля к жизни невинных людей», - добавил он.

В авиакатастрофе погибли десять британцев.

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Теги: #МН17#Борис Джонсон