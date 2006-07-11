Помаранчевые окрестили новую коалицию смесью носорога, бульдога и шакала

Лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что сегодня все партии, которые входят в избирательный блок “Наша Украина”, подтвердили свою готовность к повторным выборам.

Об этом сообщает официальный сайт “Нашей Украины”.

“Все зависит от соблюдения норм Конституции и от решения Президента, - сказал, в частности, Р.БЕССМЕРТНЫЙ, отвечая на вопрос, какое из двух премьерских представлений – на Юлию ТИМОШЕНКО или на Виктора ЯНУКОВИЧА – подпишет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. “Если в представлении, которое поступит к Президенту, будет соблюдена процедура, его решение однозначно будет в рамках Конституции. Однако сегодня я не вижу возможностей, чтобы какая-либо фракция или группа фракций выполнила все нормы Конституции, чтобы иметь основания для представления на премьера”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также назвал Антикризисную коалицию “смесью бульдога, носорога и шакала”. "Мы стали свидетелями того, как председатель ВР попробовал объявить о прекращении деятельности Коалиции демократических сил и о создании так называемой антикризисной коалиции. Депутаты уже прозвали эту коалицию гремучей смесью – сочетание синего носорога, красного бульдога и розового шакала”, - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

При этом он отметил: "Мы будем настаивать на четком соблюдении 65-й и 66-й статей Регламента, которые предусматривают 10 дней на расформирование парламентской коалиции и образования новой”.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также отметил: "События, которые происходили и происходят с 7 до 17 июля, мы будем считать незаконными и неконституционными. Мы будем делать все, чтобы заставить эту гремучую смесь признать положение Конституции и Регламента. Если они не будут идти на это, мы будем заставлять их соблюдать законы, в том числе и таким способом, как сегодня. Выбор формы остается за нами. Действия МОРОЗА являются, по сути, нарушением Регламента, и Президент поставлен в такую ситуацию, когда могут быть поданы две кандидатуры премьера. Ведь коалиция де-юре существует одна, а де-факто – другая».

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ официально направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО предложение Антикризисной коалиции о назначении Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины.

10 июля член фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ заявлял, что в Секретариате Президента Украины есть представление на назначение премьер-министром лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.