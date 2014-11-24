Под Донецком и Авдеевкой российские наемники и боевики отступили из-за потерь – ИС

Об этом сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В то же время, российско-террористические войска не прекращают наносить огневые удары по позициям украинских войск. Отмечены огневые позиции артиллерии противника в районе Спартака, Путиловского моста, Яковлевки, в Киевском и Куйбышевском районах Донецка", - добавил он.

Читайте такжеЗа сутки боевики 56 раз обстреляли позиции сил АТО, погибли трое военныхКроме того, в районе Докучаевск–Новотроицк–Ольгинка происходит дальнейшее наращивание сил боевиков. В частности, продолжается доукомплектование группировки отдельными группами и подразделениями.

Как сообщалось, между боевиками на Донбассе продолжается междоусобная борьба. Также зафиксированы случаи арестов.