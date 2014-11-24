На Донбассе боевики продолжают междоусобную борьбу, есть случаи "арестов"

Об этом сообщил руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Процесс объединения бандформирований, проводящийся под управлением Генштаба ВС РФ при поддержке ФСБ РФ, сопровождается столкновениями между вооружёнными группировками», - написал эксперт.

По его словами, отмечены случаи арестов представителей отдельных групп боевиков.

Кроме того, активные столкновения наблюдаются в южных районах Донецкой и Луганской областей, где российские наемники (в первую очередь т.н. «казачество») ведут вооруженную борьбу с мелкими группами местных боевиков, бежавшими из районов Горловки, Макеевки, Енакиево, Стаханово и Донецка.

Читайте такжеЗа сутки боевики 56 раз обстреляли позиции сил АТО, погибли трое военных«Командная структура новой «армии» не в состоянии контролировать данные террористические группы на территории как «ДНР», так и «ЛНР», – добавил Тымчук.