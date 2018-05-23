В МИД РФ устроили истерику из-за последнего визита Волкера на Донбасс

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «поддержка Волкера воспринимается украинскими властями как явная индульгенция на военные авантюры».

В МИД РФ обвинили спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера в том, что он «подливает масло в огонь» в конфликте на Донбассе, поскольку поддерживает предоставление Украине оборонного вооружения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вместо того, чтобы потребовать от Киева прекратить эскалацию военной напряженности, напомнить украинскому руководству о выполнении его обязательств по Минским соглашениям, господин Волкер традиционно озвучил на наш взгляд одиозные тезисы, среди них отказ американского посланника от самого факта существования республик Донбасса», - сказала Захарова, комментируя визит Волкера в Украину, в частности на линию соприкосновения на Донбассе.

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По ее словам, без прямого диалога с представителями «республик» «невозможно продвинуться в урегулировании конфликта, будь то шаги в сфере политики, безопасности либо дискуссии о присутствии в регионе сил ООН».

«Подыгрывая этому милитаристскому настрою Киева и открыто лоббируя идею поставок туда летальных вооружений, что, безусловно, не принесет мира в разрешение этой ситуации, не только господин Волкер подливает масло в огонь, но и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта, это очевидно», - уверена Захарова.

Она заявила, что тем самым ставится под сомнение роль Волкера в качестве посредника во «внутриукраинском кризисе».

«Видимо, неслучайно после визита американского гостя Вооруженные силы Украины активизировали провокации в районе Донецкой фильтровальной станции, под Горловкой и в ряде других населенных пунктов. Поддержка Волкера воспринимается украинскими властями как очевидная индульгенция на военные авантюры», - считает Захарова.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Волкер прибыл с визитом в Украину, в рамках которого посетил Донбасс.