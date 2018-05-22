На закрытии заседания Рады произошла словесная перепалка между нардепом Соболевым и главой парламента

Оппоненты имеют разные позиции относительно переговоров с международными партнерами, которые ведутся вокруг законопроекта.

Во время закрытия сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины произошла словесная перепалка между народным депутатом из фракции «Самопомич» Егором Соболевым и председателем парламента Андреем Парубием относительно закона об Антикоррупционном суде.

Как передает корреспондент УНИАН, Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента и напомнил, что следующее состоится завтра в 10.00.

Перед закрытием заседания Соболев подчеркнул необходимость «прекратить дезинформировать украинское общество о том, что представители ВРУ ведут переговоры с Международным валютным фондом и Венецианской комиссией». Он считает, что не нужно никаких переговоров, а надо принимать закон, согласно которому судьи Антикоррупционного суда будут избираться «по-честному», а суд будет специализироваться «на делах о топ-коррупции».

В ответ Парубий назвал некорректными заявления Соболева и отметил, что «неправильно обесценивать те усилия, которые прилагает, в том числе, председатель ВРУ, чтобы решения Общественного совета международных экспертов имели решающее значение». Он подчеркнул, что необходимо выйти на согласованную позицию, поскольку в противном случае закон может быть принят в редакции первого чтения.

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«А это будет хуже всего относительно Общественного совета - я этого больше всего опасаюсь», - добавил спикер парламента.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2018 года Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Украины Петром Порошенко.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту явяляется ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая МВФ, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости Антикоррупционного суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы. По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривны.

Парубий считает, что все-таки есть шанс принять этот закон в четверг, 24 мая.