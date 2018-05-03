Антикоррупционный суд может начать работу уже в начале следующего года – Луценко

Генпрокурор ожидает, что Рада примет закон об Антикоррупционном суд перед тем, как уйти на летние каникулы.

Украинский Антикоррупционный суд, создание которого является ключевым условием дальнейшей финансовой поддержки Украины западными донорами, должен быть готов к рассмотрению первых дел уже в начале 2019 года.

Соответствующее заявление в интервью агентству Reuters сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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Глава ГПУ ожидает, что Рада примет окончательный закон о создании Антикоррупционного суда до завершения парламентской сессии летом.

«(Тогда) через шесть или семь месяцев возможно будет рассматривать [в Антикоррупционном суде] первые дела», - указал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 марта приняла в первом чтении проект закона «О Высшем антикоррупционный суд» (регистрационный номер 7440), внесенный президентом в парламент 22 декабря.

Представленный президентом Украины законопроект критикуют международные партнеры Украины (в частности - МВФ и страны G7) и общественные организации за его несоответствие требованиям Венецианской комиссии.

Ключевой претензией является ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости антикоррупционного суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

В марте президент Украины Петр Порошенко назвал антиконституционным включение в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, и, соответственно, с требованиями Международного валютного фонда, международных доноров в процесс отбора судей антикоррупционного суда для обеспечения его независимости.