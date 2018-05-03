Антикоррупционный суд может начать работу уже в начале следующего года – Луценко
Украинский Антикоррупционный суд, создание которого является ключевым условием дальнейшей финансовой поддержки Украины западными донорами, должен быть готов к рассмотрению первых дел уже в начале 2019 года.
Соответствующее заявление в интервью агентству Reuters сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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Глава ГПУ ожидает, что Рада примет окончательный закон о создании Антикоррупционного суда до завершения парламентской сессии летом.
«(Тогда) через шесть или семь месяцев возможно будет рассматривать [в Антикоррупционном суде] первые дела», - указал он.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 марта приняла в первом чтении проект закона «О Высшем антикоррупционный суд» (регистрационный номер 7440), внесенный президентом в парламент 22 декабря.
Представленный президентом Украины законопроект критикуют международные партнеры Украины (в частности - МВФ и страны G7) и общественные организации за его несоответствие требованиям Венецианской комиссии.
Ключевой претензией является ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости антикоррупционного суда и его способности эффективно выполнять свои функции.
В марте президент Украины Петр Порошенко назвал антиконституционным включение в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, и, соответственно, с требованиями Международного валютного фонда, международных доноров в процесс отбора судей антикоррупционного суда для обеспечения его независимости.