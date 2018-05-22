Немецкое издательство уже больше года не "возвращает" Крым Украине на своих картах

19:15, 22 мая 2018
Политика
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Карту выпустили еще в 2016 году / фото Sergii Kamenskyi, Facebook

Об этом сообщил пользователь Сергей Каменский на своей странице в Facebook.

«Последнее время фейсбук погружает меня в депрессию и отчаяние, каждый раз. Нет в мире справедливости. Новости одна печальнее другой. А тут ещё это, купил ребёнку карту в Берлине, чтобы географию подучила. Какого ч*рта?!», – написал Каменский, прикрепив к посту соответствующие фотографии.

фото Sergii Kamenskyi, Facebook

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что история с ошибочным атласом тянется уже больше года, ведь еще в феврале 2017 года немецкое издание Marco Polo выпустило карту, где оккупированный Крым изображен часть страны-оккупанта. Тогда творцы карты объяснили такую ситуацию тем, что составляют атласы, учитывая фактическую ситуацию в мире.

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Теги: #Крым#оккупация#карта