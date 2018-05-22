Немецкое издательство уже больше года не "возвращает" Крым Украине на своих картах

История с ошибочным атласом немецкого издательства, где Крым изображен частью России, тянется уже больше года.

Немецкое издательство еще в 2016 году опубликовало карту с «российским» Крымом, которую и сегодня можно приобрести в Берлине.

Об этом сообщил пользователь Сергей Каменский на своей странице в Facebook.

«Последнее время фейсбук погружает меня в депрессию и отчаяние, каждый раз. Нет в мире справедливости. Новости одна печальнее другой. А тут ещё это, купил ребёнку карту в Берлине, чтобы географию подучила. Какого ч*рта?!», – написал Каменский, прикрепив к посту соответствующие фотографии.

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что история с ошибочным атласом тянется уже больше года, ведь еще в феврале 2017 года немецкое издание Marco Polo выпустило карту, где оккупированный Крым изображен часть страны-оккупанта. Тогда творцы карты объяснили такую ситуацию тем, что составляют атласы, учитывая фактическую ситуацию в мире.