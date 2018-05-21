Украина обратилась в международный трибунал из-за незаконного строительства Крымского моста

Представитель президента в парламенте надеется на начало рассмотрения соответствующего ходатайства в этом году.

Украина обратилась в международный трибунал по поводу незаконности строительства Керченского моста с территории РФ в оккупированный ею Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По ее словам, ходатайство в защиту суверенных интересов Украины в связи с незаконным строительством Россией Керченского моста было подано в международный трибунал по поручению главы государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

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По словам Луценко, возведение этого моста осудили США, Великобритания, Канада, Европейский Союз, Организация Североатлантического договора (НАТО).

"Мы видим мировую поддержку Украины в противодействии нарушению морского права", - добавила она и выразила надежду, что до конца 2018 года будет начато рассмотрение ходатайства Украины, а в 2019 году "мы будем ждать результата".

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексирован Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.