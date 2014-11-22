Яценюк и члены правительства почтили память жертв голодоморов (фото)

18:14, 22 ноября 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и члены правительства приняли участие в церемонии чествования памяти жертв голодоморов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, они возложили цветы к памятнику «Дети Голодомора» в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».

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Во время церемонии чествования до общины обратились церковные иерархи и религиозные лидеры.

Вместе со всей Украиной присутствующие почтили память жертв голодоморов минутой молчания.

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