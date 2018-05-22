В Жмеринке депутаты отправили в отставку мэра и его зама

Обязанности городского главы Жмеринки исполняет секретарь горсовета Юрий Свитлак. Внеочередные выборы главы города должна назначить Верховная Рада Украины.

22 мая на сессии Жмеринского городского совета 26 из 35 депутатов проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского главы Жмеринки Анатолия Кушнира. По мнению большинства депутатов, мэр не выполняет возложенных на него полномочий.

«Депутаты также хотели заслушать отчет первого заместителя городского главы Жмеринки Александра Фурмана о его работе, но он на сессию не явился. Депутаты горсовета проголосовали за его отставку», – рассказала депутат Жмеринского городского совета от УКРОПа Ольга Пащук.

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По ее словам, сегодня в сессионном зале свершилась победа громады. На сессии также присутствовали депутаты Винницкого областного совета от УКРОПа Григорий Зозуля и Николай Винничук.

«Укроповцы требовали отставки первого заместителя городского главы Жмеринки Александра Фурмана с декабря прошлого года, когда он избил нашу коллегу Ольгу Пащук. Но он оставался в должности. Считаю, что сегодня справедливость восторжествовала», – отметил Григорий Зозуля.

С сегодняшнего дня обязанности городского главы Жмеринки исполняет секретарь горсовета Юрий Свитлак. Внеочередные выборы главы города должна назначить Верховная Рада Украины.

Напомним, в декабре 2017 года в Жмеринке первый заместитель городского главы Александр Фурман избил депутата-укроповку Жмеринского горсовета Ольгу Пащук. Женщина получила сотрясение мозга, ушиб позвоночника и перелом руки. УКРОП обратился в прокуратуру Винницкой области с требованием ускорить расследование и наказать виновного в избиении укроповки.