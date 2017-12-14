Первый заместитель мэра Жмеринки избил депутата от УКРОПа (фото, видео)

Сегодня, 14 декабря, в Жмеринке Винницкой области около 14:00 первый заместитель городского головы Александр Фурман избил депутата от УКРОПа, секретаря комиссии по вопросам коммунальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства, земельных отношений и охраны здоровья при мэрии города Ольгу Пащук.

Инцидент произошел сразу после очередной сессии горсовета на лестнице мэрии. В результате избиения представительница «Украинского объединения патриотов» получила сотрясение мозга, ушиб позвоночника и перелом руки.

Конфликт сторон начался во время сессии, когда на рассмотрение вынесли вопрос о повышении надбавки и премии городскому голове Анатолию Кушниру. Большинство депутатов, включая самого мэра, поддержали соответствующее решение.

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В то же время руководитель юридического департамента горсовета Оксана Свистун заметила, что принятое решение имеет признаки конфликта интересов со стороны Анатолия Кушнира. Соответственно, может расцениваться как коррупционное правонарушение.

По предварительному указанию городского головы член секретариата сессии Святослав Николайчук заявил об ошибке счетной комиссии при подсчете голосов и попросил поставить вопрос на голосование повторно.

Депутаты-оппозиционеры, включая Ольгу Пащук, попросили члена секретариата сессии объяснить суть «ошибки» и обосновать причины ее допущения, однако получили отказ. Вопрос поставили на рассмотрение повторно, и большинство проголосовало «за».

После завершения сессии Ольга Пащук настояла на получении от секретаря сессии Ирины Попик копии протокола. Но секретарь проигнорировала эту просьбу и ушла из зала заседания. После этого представительница УКРОПа заявила о намерении обратиться в полицию и написать заявление об исчезновении секретаря сессии.

Видео с требованием Ольги Пащук на своей странице в социальной сети Facebook обнародовал депутат-укроповец Жмеринского горсовета Анатолий Осаулов:

На выходе из городского совета женщину догнал первый заместитель городского головы Жмеринки Александр Фурман и ударил в лицо. Вследствие чего Ольга Пащук упала на пол. На место инцидента однопартийцы вызвали скорую и полицию. Сейчас пострадавшая находится в местной больнице в отделении травматологии.

На место происшествия выехал руководитель Винницкой областной организации УКРОПа Григорий Зозуля: «Когда мужчина поднимает руку на женщину – это не просто позор, а моральная деградация. Налицо яркий пример публичного совершения коррупционного действия. Мэр города публично грабит городской бюджет. Считаю, что общество должно дать оценку его действиям».

Напомним, что это не первый подобный эпизод с участием Александра Фурмана. Весной 2016 года в Жмеринке он бросился с кулаками на депутата от «Самопомощи» Олега Молдована, который рассказывал о поборах в школах.