Парламентская коалиция будет состоять из 306 депутатов

Такую цифру в эфире программы "Свобода слова" обнародовал депутат от "Народного фронта" Вячеслав Кириленко, пишет Gazeta.ua.

Кириленко отметил, что в коалицию должны войти 306 парламентариев.

"Это беспрецедентно для проевропейских сил. Никогда парламент Украины не имел 306 проевропейских депутатов", — подчеркнул политик.

"Сейчас депутатов, которые понимают, что назад к советскому прошлому дороги уже нет — 306. И не в количестве наша сила, но и в идейном единстве, ведь если ее не будет, то коалиция будет пробуксовывать", — добавил он.

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Кириленко объяснил, что именно из-за этого был такой длительный диалог вокруг текста коалиционного соглашения.

Напомним, в ночь на пятницу пять партий, прошедших в новую Верховную Раду, парафировали проект коалиционного соглашения.

В частности, под текстом коалиционного соглашения свои подписи поставили "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомощь", Радикальная партия Олега Ляшко и Всеукраинское объединение "Батькивщина".