Глава фракции «Оппоблока» в Одесском облсовете поделился словами Геббельса о «маньяках-бандеровцах»

Депутат перепостил цитату из Facebook-сообщества, которое имеет очевидную антиукраинскую направленность.

Председатель фракции "Оппозиционного блока" в Одесском областном совете Вадим Шкаровский разместил на своей странице в Facebook цитату о жестоких «бандеровцах», якобы принадлежащую главному пропагандисту нацистской Германии Йозефу Геббельсу.

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Согласно приведенной депутатом цитате, Геббельс якобы называет украинских националистов «умалишенными маньяками», но признает, что они нужны Третьему Рейху для того, чтобы «уничтожать непокорных славян».

Следует отметить, что депутат перепостил цитату из сообщества «Мировые события. Мировая История», которое имеет очевидную антиукраинскую и антизападную направленность.

Действительно ли данная цитата принадлежит Геббельсу – неизвестно.

Как сообщал УНИАН, депутат Львовского городского совета от «ВО «Свобода» Марьяна Батюк утром 20 апреля поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера.

«Большой человек, как ни крути ...», - написала Марьяна Батюк и привела две цитаты основоположника нацизма Адольфа Гитлера из его книги «Моя борьба». Примерно через час после публикации депутат удалила свое сообщение, отмечает издание.