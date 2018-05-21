За неделю голодовки Сенцова ни один политик даже не позвонил — сестра

По словам сестры, после начала голодовки Олегом Сенцовым, активизировались лишь активисты.

За неделю голодовка украинского политзаключенного Олега Сенцова ни один политик даже не позвонил.

Об этом Громадському радіо рассказала сестра заключенного украинского режиссера Наталья Каплан.

«Активизировались активисты, но из политических структур — за больше, чем неделю ни один политик не позвонил. Из любых политиков, украинских в первую очередь», — говорит она.

Для сестры решение начать бессрочную голодовку было неожиданным. Называет это шагом отчаяния.

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«Я ему пыталась объяснить, что происходит. По сути, я писала одно и то же, что проходят акции, переговоры и так далее. Но врать ему насчет того, что реально делаются какие-то шаги, я не могу. Мне как говорили политики, «мы работаем над этим, мы делаем все возможное», так я ему и передавала», — объясняет Наталья Каплан.

Адвокат Олега Дмитрий Динзе прибыл к нему на второй день голодовки. Наталии позвонила жена другого заключенного и сказала, что Сенцов просил чтобы к нему срочно приехал адвокат. Тогда о причине приезда и о планах Олега Сенцова еще никто не знал.

«Его нет смысла убеждать. Олег — человек конструктивный. Сказал мне: «Имеешь лучшие варианты? Я уже давно разуверился, что в отношении меня будут предпринимать какие-либо действия по освобождению. Мне сидеть еще 16 лет. Лучше я помогу своей жизнью другим политзаключенным, чем проведу эти 16 лет заключения бессодержательно», — рассказывает Дмитрий Динзе слова режиссера.

Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. В такой способ он требует освобождения 64 украинских политзаключенных в России.

Заявление о соответствующем решение Олег передал начальнику колонии. К голоданию готовился полтора месяца.

10 мая была четвертая годовщина, как Олега Сенцова арестовали в оккупированном Крыму. В 2015 году российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.