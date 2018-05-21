За неделю голодовки Сенцова ни один политик даже не позвонил — сестра

15:54, 21 мая 2018
Политика
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Олег Сенцов / фото REUTERS

Об этом Громадському радіо рассказала сестра заключенного украинского режиссера Наталья Каплан.

«Активизировались активисты, но из политических структур — за больше, чем неделю ни один политик не позвонил. Из любых политиков, украинских в первую очередь», — говорит она.

Для сестры решение начать бессрочную голодовку было неожиданным. Называет это шагом отчаяния.

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«Я ему пыталась объяснить, что происходит. По сути, я писала одно и то же, что проходят акции, переговоры и так далее. Но врать ему насчет того, что реально делаются какие-то шаги, я не могу. Мне как говорили политики, «мы работаем над этим, мы делаем все возможное», так я ему и передавала», — объясняет Наталья Каплан.

Адвокат Олега Дмитрий Динзе прибыл к нему на второй день голодовки. Наталии позвонила жена другого заключенного и сказала, что Сенцов просил чтобы к нему срочно приехал адвокат. Тогда о причине приезда и о планах Олега Сенцова еще никто не знал.

«Его нет смысла убеждать. Олег — человек конструктивный. Сказал мне: «Имеешь лучшие варианты? Я уже давно разуверился, что в отношении меня будут предпринимать какие-либо действия по освобождению. Мне сидеть еще 16 лет. Лучше я помогу своей жизнью другим политзаключенным, чем проведу эти 16 лет заключения бессодержательно», — рассказывает Дмитрий Динзе слова режиссера.

Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. В такой способ он требует освобождения 64 украинских политзаключенных в России.

Заявление о соответствующем решение Олег передал начальнику колонии. К голоданию готовился полтора месяца.

10 мая была четвертая годовщина, как Олега Сенцова арестовали в оккупированном Крыму. В 2015 году российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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