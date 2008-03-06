В НУ-НС заявляют, что Тимошенко хочет “подмять под себя весь газовый бизнес”

Правительство бойкотировало выполнение решений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента РФ Владимира ПУТИНА в газовой сфере, поскольку премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО хочет “подмять под себя весь газовый бизнес”.

Как сообщает сайт “Razom”,об этом говорится в комментарии народного депутата Украины от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Михаила ПОЛЯНЧИЧА по поводу ситуации с поставками газа в Украину.

“Нужно запомнить: возобновление в полном объеме поставок газа в Украину является прямым следствием решений, принятых президентами Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ. Попытка правительства представить урегулирование газового спора как результат собственных титанических усилий – это грубый обман. Ведь и цена в 179,5 дол. за тысячу кубометров, и договоренности относительно отношений между “Нафтогазом Украины” и “Газпромом” были озвучены именно в Москве, и именно двумя президентами. Это они решили, что двустороннее сотрудничество в газовой сфере должно быть прозрачным и взаимовыгодным. Отмечу: выгодной для нашей энергетически зависимой страны”, - подчеркнул М.ПОЛЯНЧИЧ.

“Вместо этого наш Кабинет Министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО почти месяц после московских переговоров двух лидеров вел боевые действия на газовом фронте. Правительство не хотело рассчитываться за долги и выдумывало странные причины такого упрямого нежелания. Правительство бойкотировало выполнение решений президентов и заявляло, что начнет газовую тему с чистого листа. Странная позиция, если принять во внимание, что в Москве В.ЮЩЕНКО договорился о выгодных для Украины условиях. В действительности, по соображениям Кабмина – ничего странного. Именно здесь и проступает настоящая причина правительственного саботажа”, - считает депутат.

“Она заключается в том, что Ю.ТИМОШЕНКО хочет подмять под себя весь газовый бизнес. Подчинить его полностью – от установления цены до определения кто, как, сколько и куда будет поставлять”, - считает М.ПОЛЯНЧИЧ.

Он напомнил, что такая ситуация уже была в 2005 году, когда Кабмин Ю.ТИМОШЕНКО “в первую очередь попробовал не в социальную сферу углубиться, а газовыми делами поруководить”. “Как очень любит говорить сама Юлия Владимировна, “сесть на потоки”. То есть оседлать газовую трубу, не без пользы для себя”, - сказал М.ПОЛЯНЧИЧ.

“Здесь кроется вторая причина усиленного внимания Ю.ТИМОШЕНКО к газовым вентилям. “Голубое топливо” – это сильный политический, социальный и финансовый аргумент. Использование его открывает широкие возможности для удовлетворения собственных властных амбиций. К тому же, газ дает огромные капиталы. Так пытался действовать В.ЯНУКОВИЧ, так же хочет делать Ю.ТИМОШЕНКО”, - убежден М.ПОЛЯНЧИЧ.

Он считает, что правительство добивается устранения газовых посредников, даже если они продают Украине газ за приемлемые 179,5 дол., которые еще может вынести украинская экономика, но целесообразность такого шага Кабмин не обосновывает.

“Монополист “Газпром” непременно воспользуется ситуацией, и тогда газ для нас будет 320 долларов за тыс. кубов. Для государства это слишком большая цена за удовлетворение премьерских прихотей”, - считает представитель фракции НУ-НС.

Также, по его мнению, возобновление поставок газа является промежуточным результатом, поскольку еще нужно закрепить соглашениями схемы поступления топлива, заключить контракты и выполнить многих других формальностей.

“Таким образом, только скорейшее подписание “Нафтогазом” всех необходимых документов, закрепление на бумаге цены и объемов поставок позволит исключить угрозы для национальных интересов. Только формализация двусторонних отношений на основе, определенной президентами, преградит путь корыстным амбициям руководства правительства”, - считает М.ПОЛЯНЧИЧ.