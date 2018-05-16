Порошенко, Луценко и дипломатов из ЕС и США призвали вмешаться в ситуацию вокруг поселка Коцюбинское

По мнению и. о. председателя и секретаря Коцюбинского поселкового совета, «группа политико-экономических рейдеров поставила себе цель ликвидировать Коцюбинское как отдельную административную единицу».

Исполняющий обязанности председателя и секретаря Коцюбинского поселкового совета Николай Еременко и общественный активист Евгений Мельничук призвали президента Украины, генерального прокурора, министра юстиции, посольство США и представительство ЕС в Украине вмешаться в ситуацию с поселком Коцюбинское и обеспечить независимость деятельности органов местного самоуправления.

С соответствующим заявлением они выступили на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В частности, общественный активист Евгений Мельничук заявил, что сейчас происходит «рейдерский захват» поселка Коцюбинское, и группа аферистов привлекла к этому админресурс и «оборотней в погонах», и только депутаты Коцюбинского поселкового совета как представители органа местного самоуправления противостоят этому «рейдерскому захвату».

По мнению исполняющего обязанности председателя и секретаря Коцюбинского поселкового совета Николая Еременко, «группа политико-экономических рейдеров поставила себе цель ликвидировать Коцюбинское как отдельную административную единицу. Ранее рейдерством занимались в отношении крупных предприятий - их искусственно доводили до банкротства, но сейчас, очевидно, масштабы рейдерства в Украине стали значительно шире».

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«Сейчас поставлена цель уничтожения Коцюбинского как отдельного субъекта самоуправления в Киевской области», - убежден Еременко.

«К северу от поселка застройщики запланировали построить новый микрорайон за счет леса... Для того чтобы даром подсоединить новый жилой массив к коммуникациям поселка Коцюбинское (канализационный коллектор, водопровод, газопровод, электросети), было решено ликвидировать Коцюбинское путем доведения до банкротства и последующего присоединения к Киеву», - добавил он и отметил, что «главными исполнителями рейдерского плана стали бывший поселковый голова Ольга Матюшина и пиар-технолог Ирина Федорив».

По словам Еременко, в результате их деятельности в Коцюбинском был искусственно создан административный кризис: «заблокирована работа поселкового совета, исполкома и секретаря, совершено хищение бюджета в ходе ряда фиктивных ремонтов муниципальной инфраструктуры, сорвано принятие бюджета 2018 года (он был принят только в марте 2018 года), сорвано законное вхождение поселка в отопительный сезон 2017-2018 годов - имел место самовольный отбор газа на 18 млн гривен, долги ЖЭКа выросли на 16 млн гривен вследствие многочисленных растрат и бесхозяйственности многочисленных начальников предприятия».

Исполняющий обязанности председателя и секретаря Коцюбинского поселкового совета подчеркнул, что «завершающим этапом всех перечисленных деструктивных действий стали фиктивные общественные слушания, которые якобы одобрили присоединение Коцюбинского к Киеву».

Еременко отметил, что депутаты увидели единственный выход - уволить Матюшину. В соответствии с законодательством и прозрачным образом они реализовали свое законное право - выразить вотум недоверия Коцюбинскому поселковому голове. «Однако политические рейдеры, пользуясь своими многочисленными связями, решили во что бы то ни стало сохранить в качестве основного исполнителя их преступного плана - Ольгу Матюшину», - добавил он.

В свою очередь Мельничук отметил, что «апофеозом произвола в исполнении политических аферистов стало привлечение «оборотней в погонах» в Государственной фискальной службе и областной прокуратуре к уголовному преследованию секретаря Коцюбинского поселкового совета Николая Еременко, в отношении которого было открыто уголовное производство. 14 мая ему было вручено подозрение в совершении преступления, добавил Мельничук. «Подозрение было вручено по надуманным основаниям, только для того, чтобы продолжить «банкротство» поселка Коцюбинское, который нужен застройщикам, застраивающим сегодня лес вблизи Коцюбинского», - подчеркнул он.

Адвокат Алексей Святогор отметил, что секретарю Коцюбинского поселкового совета Еременко инкриминируют подделку решения Коцюбинского поселкового совета, которое было проголосовано 16 депутатами на внеочередной сессии за досрочное прекращение полномочий председателя поселкового совета Матюшиной и об избрании секретаря Еременко председателем поселкового совета.

«Мы обращаемся к президенту Украины, министру юстиции, генеральному прокурору, а также посольству США, представительству ЕС в Украине с просьбой вмешаться в ситуацию, сохранить право Украины и украинских территориальных громад на местное самоуправление, а также прекратить политические репрессии», - заявил Еременко.

Как сообщал УНИАН, главу Коцюбинского поселкового совета Ольгу Матюшину отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.