Турчинов подписал распоряжение о доступе граждан на открытые заседания Рады

Отныне любое лицо сможет свободно посетить заседание Верховной Рады, предварительно подав электронную заявку и получив пропуск на соответствующий пленарный день, сообщили УНИАН в Институте медиа права.

Как отмечается в сообщении, изменения в Регламент ВР относительно права граждан посещать заседания парламента были внесены еще в марте этого года, однако механизм реализации этого права из-за отсутствия специального распоряжения спикера оставался неопределенным и на практике попасть в Верховную Раду обычным украинцам было нереально.

В Институте медиа права напомнили, что после безрезультатных обращений к спикеру парламента с просьбой выполнить требования закона, редактор ресурса «Доступ к правде», представитель ОО «Центр UA» Алиса Рубан при поддержке Института медиа права подал иск к председателю Верховной Рады с требованием обеспечить доступ граждан к открытым заседаниям парламента.

Читайте такжеВ Киеве открывается экскурсионный маршрут на теплоходе до Межигорья«Несмотря на то, что судебное заседание по этому делу, назначенное сначала на 28 октября, уже несколько раз откладывалось (рассмотрение дела назначено на 10 декабря 2014 г.), основной результат борьбы общественности уже достигнут - 27 октября Александр Турчинов наконец утвердил Распоряжение «О порядке доступа лиц к открытым пленарным заседаниям Верховной Рады Украины» №694», - проинформировали в Институте медиа права.

При этом отмечается, что на официальном сайте Верховной Рады соответствующий документ до сих пор не обнародован, однако юристы Института медиа права смогли получить сканированную копию распоряжения в ответ на свой информационный запрос.

Согласно решения Турчинова, свободный доступ к заседаниям будет обеспечен уже со дня открытия первой сессии ВерховнойРады восьмого созыва, говорится в сообщении.