Больше всего народных депутатов в ВР будет от "Блока Петра Порошенко"

По предварительным подсчетам результатов голосования на внеочередных парламентских выборах 26 октября в общегосударственном избирательном округе и в одномандатных округах больше всего народных депутатов будет от партии "Блок Петра Порошенко".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский

По его словам, в "Блоке Петра Порошенко" - 132 депутатских мандата, в партии "Народный фронт" - 82, в "Самопомочи" - 33, у "Оппозиционного блока" - 29, у Радикальной партии - 22 (исключительно по партийному списку), у "Батькивщины" – 19 мандатов.

Читайте такжеВ скандальном 59-м округе определили победителя-мажоритарщикаВ то же время, Охендовский отметил, что народными депутатами исключительно по результатам голосования в одномандатных округах стали шесть представителей ВО "Свобода", по одному - от партий "Сильная Украина", "Заступ", "Правый сектор", "Воля", а также 96 самовыдвиженцев.

Читайте такжеЦИК признала депутатами уже 152 мажоритарщикаОхендовский напомнил, что суммарный результат партии на выборах состоит из количества мандатов, полученных ею в общегосударственном многомандатном округе и в одномандатных округах.